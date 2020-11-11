Путин поручил повысить живучесть систем управления ядерным оружием

Необходимо серьезно работать в этом направлении, заявил президент

Президент России Владимир Путин провел второе на этой неделе совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК. Оно было посвящено вопросам оснащения Вооружённых сил новыми системами управления, передает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул: от того, насколько эффективно и надёжно будут работать эти системы, напрямую зависит боеготовность ядерной триады и способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы. Владимир Путин отметил, что за последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне. Модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности. Возросло качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость. Президент обозначил ряд задач, которые необходимо решить.

"Важно, чтобы всё оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надёжными, как автомат Калашникова; чтобы они последовательно, планово обновлялись, а в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения. Надо серьёзно работать над повышением живучести систем управления. Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким. Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами", - заявил Путин.

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