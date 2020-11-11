Протестующие разгромили офис фонда Сороса в Ереване

Жители Армении протестуют против прекращения огня в Нагорном Карабахе

План перемирия в действии. Российские миротворцы в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями приступили к выполнению своей миссии в Нагорном Карабахе. Наши военнослужащие занимают позиции вдоль линии соприкосновения, где на протяжении полутора месяцев шли ожесточенные бои. Уже установлены каналы связи с Баку и Ереваном. Всего в зоне миротворческой операции обеспечивать соблюдение режима прекращения огня будут почти две тысячи человек.

Передовой отряд российских миротворцев уже взял под контроль Лачинский коридор - единственную горную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Военные прошли трёхсоткилометровым маршем от аэродрома Эребуни до границы с непризнанной республикой. Задача ближайших суток - организовать наблюдательные посты и взять под контроль всю зону вокруг Степанакерта, где несколько дней назад шли ожесточённые бои и страдали мирные города. Позже наблюдательные посты под голубым флагом появятся и в северной части Арцаха.

"В целях контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном планируется выставление 16 наблюдательных постов в зонах ответственности "Север" и "Юг". Они будут размещены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - заявил начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.

В Армению миротворцев перебросили военно-транспортной авиацией. Всего контингент российских сил составит 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц спецтехники, в том числе вертолёты и беспилотники. Военные будут следить за тем, чтобы обе стороны конфликта не стреляли и соблюдали перемирие.

"В районе проведения миротворческой операции также будут выполнять задачи подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого контингента. На них возложено ведение патрулирования вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождение колонн и грузов. Для управления операцией создано командование миротворческих сил, в состав которого вошли офицеры, имеющие большой опыт руководства войсками в вооружённых конфликтах", - сообщил Рудской.

Как подчеркивают в Министерстве обороны, все бойцы понимают ответственность задачи, а многие уже побывали в Сирии и Южной Осетии. Основа российского контингента - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, сформированной 15 лет назад специально для проведения миротворческих миссий. Переброска началась спустя считанные часы после того, как лидеры России, Армении и Азербайджана подписали документ о прекращении боевых действий. Однако часть армянского общества посчитала этот мир признанием поражения. В Ереване продолжаются протесты. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна народ называет предателем.

Среди митингующих случаются стычки. Чтобы предотвратить радикальные акции, полиция ещё утром начала задерживать лидеров оппозиции. Однако толпа всё равно собралась у здания правительства страны, а затем двинулась в сторону парламента.

"Сейчас для всех нас главная задача - спасение Арцаха. Для этого нужно три шага. Первое - создать Комитет спасения родины, что мы уже сделали. Второе - немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и властей. Третье - спасти проданные предательством наши земли", - уверен представитель Верховного органа партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Оппозиционные депутаты хотят запустить процесс импичмента Никола Пашиняна и требуют созвать внеочередное заседание парламента. Ради достижения цели в ночь на вторник толпа разгромила кабинет премьер-министра. Сегодня государственные здания в Ереване - в плотном кольце полиции. Впрочем, как сообщается, митингующие устроили один погром в офисе фонда Сороса.

Пётр Вершинин. Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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