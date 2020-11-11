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На Украине ввели карантин выходного дня

17:22
  • среда
  • 11 ноября 2020

Меры будут действовать с 14 по 30 ноября

Правительство Украины приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.
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С субботы работа украинских кафе, ресторанов, баров, торговых центров, учреждений культуры, спортзалов и фитнес-центров будет находиться под запретом. Общественный транспорт, супермаркеты, аптеки, ветеринарные аптеки, автозаправки, банки и ремонтные мастерские останутся открытыми.  

Эта мера необходима, чтобы сдержать рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией, отметили в правительстве. 

"Экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство <…>разработало изменения, которые предусматривают внедрение так называемого "карантина выходного дня", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По последним данным, на Украине 504 423 подтвержденных случаев COVID-19, суточный прирост составил 10 611. Коронавирусом болеют, в том числе, президент Владимир Зеленский, глава офиса Андрей Ермак, министр финансов Сергей Марченко и глава Минобороны Андрей Таран.

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