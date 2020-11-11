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Иностранный дипломат пострадал при взрыве на кладбище в Саудовской Аравии

17:12
  • среда
  • 11 ноября 2020

Это произошло во время церемонии, приуроченной к годовщине окончания Первой мировой войны

На немусульманском кладбище в Саудовской Аравии прогремел взрыв.

ЧП произошло в Джидде во время церемонии, приуроченной к годовщине окончания Первой мировой войны, передает РИА Новости.

По предварительным данным, ранены два человека - сотрудник консульства Греции и сотрудник сил безопасности Саудовской Аравии. Они получили легкие травмы. Другие зарубежные дипломаты не пострадали.

МИД Франции после случившегося в очередной раз призвал к осторожности своих граждан, которые находятся в Саудовской Аравии.

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