Коммунисты в МГД выступили против льгот "детям войны"

Депутат Леонид Зюганов проголосовал против законопроекта

Депутаты фракции КПРФ в Мосгордуме отказались поддержать законопроект о введении в Москве выплат для "детей войны", передает АГН "Москва".

Депутаты фракции КПРФ в МГД отказались принять участие в голосовании по законопроекту в ходе пленарного заседания столичного парламента. Член фракции КПРФ, депутат МГД Леонид Зюганов (внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова) проголосовал против принятия законопроекта.

Ранее фракция "Единой России" в МГД предложила установить категорию жителей Москвы "дети войны" и принять перечень мер соцподдержки для указанной категории. Среди них:

- ежемесячная городская денежная выплата;

- льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте;

- право на обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно;

- право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;

- предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;

- предоставление преимущественного права на прием в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание;

- предоставление преимущественного права на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.

Документ был подготовлен в целях повышения уровня жизни граждан России, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны (жители Москвы, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года).

Накануне комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект.

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