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Суд арестовал убийцу преподавательницы РЭУ имени Плеханова и ее матери

19:30
  • среда
  • 11 ноября 2020

Рабочий убил двух женщин и покалечил ребенка из-за 20 тысяч рублей

Суд в Солнечногорске арестовал 26-летнего Жасуржона Усмонова, обвиняемого в по делу об убийстве двух женщин - доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Борковской и ее матери.
Задержан предполагаемый убийца преподавателя Плехановки

Кроме того, уроженец Таджикистана обвиняется в покушении на убийство шестилетней дочери Борковской и разбойном нападении. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

7 ноября в одном из частных домов подмосковного Солнечногорска обнаружили тела преподавателя Плехановского университета и ее матери со множеством колото-резаных ранений по всему телу. Кроме того, в доме нашли шестилетнюю девочку с ранениями шеи и груди. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Следователи выяснили, что после убийства преступник обыскал дом, похитил драгоценности и деньги, а после скрылся.

Усмонова задержали утром 10 ноября. На допросе он сообщил, что совершил убийство в ходе конфликта из-за долга в 20 тысяч рублей за ремонт - мужчина проводил в доме Борковской строительные работы. Задержанный признался и раскаялся в содеянном.

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