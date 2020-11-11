Солдат-срочник во время расстрела прикрылся телом сослуживца

Обвиняемого арестовали на два месяца

Воронежский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца солдата-срочника Антона Макарова, который убил трех человек на аэродроме.

Он пробудет под стражей до 8 января 2021 года, передает ТАСС. Адвокат Макарова просил поместить своего подзащитного под домашний арест в квартире его бабушки и дедушки в Орле, но суд не удовлетворил эту просьбу.

В отношении Макарова возбуждено дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

ЧП произошло утром 9 ноября на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. 20-летний солдат-срочник Антон Макаров, убив офицера, завладел табельным оружием, после чего открыл огонь по сослуживцам. Два человек погибли, третий получил ранения. После преступления Макаров скрылся. Был введен план "Перехват", солдата задержали в 47 километрах от Воронежа.

Как рассказали ТАСС в суде, Макаров, расстреливая сослуживцев, использовал одного из них в качестве щита.

"Макаров, прикрываясь ефрейтором Кожокиным, в спальном помещении произвел не менее трех выстрелов в спящего рядового Акталиева <…> Затем Макаров три раза выстрелил в Кожокина", - сообщили в пресс-службе суда.

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