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Момент убийства в маникюрном салоне во Всеволожске попал на видео

18:15
  • среда
  • 11 ноября 2020

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет показал кадры нападения на работницу маникюрного салона во Всеволожске (Ленинградская область).
Ревнивец зарубил жену топором в салоне красоты под Петербургом

На видео можно заметить, как мужчина в джинсах и красной куртке разговаривает с женщиной в коридоре и в какой-то момент нападает на нее. Спустя несколько секунд пострадавшая упала на пол.  

Трагедия произошла днем 11 ноября в маникюрном салоне одного из торговых центров на Магистральной улице в городе Всеволожск. Как стало известно изданию "Фонтанка", ревнивый 52-летний Сергей Шпак ворвался на работу к 36-летней супруге Елене, выстрелил в нее из травматического пистолета, затем ударил порядка 10 раз топором.

От полученных травм пострадавшая скончалась. На данный момент подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подруга жертвы рассказала telegram-каналу "Подъем", что Сергей ранее угрожал своей избраннице. Несколько недель назад он отрезал Елене косу и обещал зарезать, когда та заявила о желании съехать и забрать свои вещи.  

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