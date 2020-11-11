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Собянин отменил в Москве массовые новогодние гуляния

18:28
  • среда
  • 11 ноября 2020

Праздники лучше провести в кругу семьи

Массовых мероприятий в Москве на новогодние и рождественские праздники не будет из-за пандемии коронавируса.
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Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что Новый год – традиционно семейный праздник, в этом году безопаснее будет отметить его дома.

"До Нового года еще далеко, около полутора месяцев, но, тем не менее, массовые мероприятия, очевидно, в этом году проводиться не будут. Поэтому мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские новогодние мероприятия <...> Чтобы никого не вводить в заблуждение, чтобы бизнес не тратился, организаторы не тратились на эти мероприятия", - заявил градоначальник в эфире Первого канала.

Ранее новогодние гуляния отменили в Подмосковье. Губернатор области Андрей Воробьев призвал местных жителей отметить праздник в кругу семьи.

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