Собянин отменил в Москве массовые новогодние гуляния

Праздники лучше провести в кругу семьи

Массовых мероприятий в Москве на новогодние и рождественские праздники не будет из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что Новый год – традиционно семейный праздник, в этом году безопаснее будет отметить его дома.

"До Нового года еще далеко, около полутора месяцев, но, тем не менее, массовые мероприятия, очевидно, в этом году проводиться не будут. Поэтому мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские новогодние мероприятия <...> Чтобы никого не вводить в заблуждение, чтобы бизнес не тратился, организаторы не тратились на эти мероприятия", - заявил градоначальник в эфире Первого канала.

Ранее новогодние гуляния отменили в Подмосковье. Губернатор области Андрей Воробьев призвал местных жителей отметить праздник в кругу семьи.

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