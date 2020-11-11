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Власти Москвы планируют ввести новые меры поддержки бизнеса

18:53
  • среда
  • 11 ноября 2020

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин перечислил наиболее пострадавшие из-за распространения коронавируса сектора экономики. По его словам, это общепит, гостиницы, торговые центры, розничная торговля. Собянин сообщил, что власти столицы уже думают, как поддержать бизнес.

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"Конечно, COVID-19 набрал для экономики серьезные минусы, сегодняшняя ситуация не улучшает эти показатели. Мы вводили серьезные меры поддержки в предыдущие периоды, будем думать, как сейчас поддержать бизнес", - сказал он в интервью "Первому каналу".

Сергей Собянин отметил, что торговля и услуги по сравнению с прошлым годом снизились на 3-3,5%, и в целом это небольшой объем, однако в некоторых секторах снижение "достаточно большое".

Ранее Собянин усилил ограничительные меры в Москве. В частности, введен запрет до 15 января 2021 года на работу московских клубов и ресторанов в ночное время. Кроме этого, массовых праздничных гуляний на Новый год и Рождество в Москве не будет.

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