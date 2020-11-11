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Компанию "Атон" могут оштрафовать за несоблюдение требования об удаленке

19:06
  • среда
  • 11 ноября 2020

Она не перевела 30% сотрудников на дистанционную работу

Инвестиционную компанию "Атон" могут оштрафовать за несоблюдение требования о переводе минимум 30% сотрудников на удаленный режим работы.
В Москве продолжаются рейды по выявлению нарушителей режима "удаленки"

11 ноября специалисты осмотрели помещения компании на Овчинниковской набережной и вручили его ответственным лицам определение о проведении административного расследования и возбуждении административного дела.

"Компания "Атон" в течение трех дней должна передать документы, которые требуются для разрешения дела, и после анализа документов будут приняты решения о составлении протокола либо о закрытии дела, если нарушения не будут выявлены", - сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексей Колесников.

Он отметил, что в случае выявления нарушений юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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