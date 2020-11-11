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"Поверил, что я избранный": Билан рассказал о звездной болезни

19:18
  • среда
  • 11 ноября 2020

Певец признался, что после победы на "Евровидении" он срывался на близких

Певец Дима Билан рассказал, что страдал от звездной болезни после победы на конкурсе "Евровидение" в 2008 году. Он призвал фанатов и коллег беречь ментальное здоровье и быть искренними.

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"Я знаю, что такое звёздная болезнь! Это было со мной в период после победы на Евровидении в 2008 году, когда казалось, что весь мир крутится только вокруг меня!" – сообщил музыкант.

Билан пояснил, что в то время ему было 27 лет, и он был "неокрепшим исполнителем". Ему, например, казалось, что он достиг предела и о большем мечтать не нужно.

"Я поверил в то, что я избранный, исключение из правил. Конечно, моим близким было сложно в то время, когда на меня обрушилась мировая слава. Мое же поведение в то время наверняка оставляло желать лучшего! Посторонним я редко хамил, но вот на близких сорваться — мог! Они сильнее всего страдали от этого", - написал Билан в инстаграме.

Певец посоветовал своим молодым коллегам не закапываться в своих принципах, а идти навстречу новому.

Дима Билан дважды принимал участие в "Евровидении" - в 2006 и 2008 годах. В первый раз он занял второе место, а во второй стал победителем.

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