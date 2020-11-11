В Москве мужчину арестовали по делу о госизмене

В суде не сообщили подробности

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по делу о госизмене. В настоящий момент известно лишь его имя – Дмитрий Федоткин. Он проведет под стражей до 10 января 2021 года.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 11 ноября 2020 года избрана в отношении Федоткина Дмитрия Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (госизмена) мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили агентству ТАСС в суде.

Подробности уголовного дела не приводятся.

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