Путин и Токаев обсудили совместное производство вакцины

Препараты будут производиться в Казахстане

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Стороны обсудили соглашение о прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха. Токаев отметил эффективность усилий, предпринятых Россией в этом вопросе, говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, президенты обсудили отношения Москвы и Нур-Султана, в том числе планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана.

Также Путин и Токаев высоко оценили итоги прошедшего накануне заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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