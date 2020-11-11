Вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение до 6 февраля

Региональным вузам рекомендовали согласовать действия с Роспотребнадзором

Минобрнауки опубликовало приказ о переводе подведомственных высших учебных заведений в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения.

Студенты будут заниматься удаленно до окончания семестра – 6 февраля 2021 года, говорится в тексте документа. Это необходимо для снижения рисков распространения коронавируса.

Вузам других регионов ведомство рекомендовало организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

Ранее о переходе московских студентов на дистанционку заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы", - написал Собянин на своем сайте.

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