Депутаты МГД приняли законопроект об установлении льготной категории жителей "дети войны"

Документ был внесен фракцией "Единая Россия"

Мосгордума приняла законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки москвичей, относящихся к категории "дети войны". Об этом сообщает ТАСС.

"Голосование завершено, решение принято. Законопроект поддержан большинством голосов", - заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Согласно закону, в Москве вводится новая льготная категория "дети войны". В нее предлагается включить всех жителей столицы, которые родились с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Документ был внесен на рассмотрение парламента фракцией "Единая Россия". Предлагаемые изменения вносятся в городской закон № 70, который негласно называют "социальным кодексом Москвы". Законопроект направлен на социальную поддержку жителей столицы, детство которых пришлось на период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Для "детей войны" устанавливается ежемесячная городская денежная выплата за счет средств бюджета города, размер которой будет определяться в соответствии с законом Москвы о бюджете на соответствующий год.

Также законом предусматриваются льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, право на обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно, устанавливается право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, на прием в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание, на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.

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