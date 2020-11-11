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"Единая Россия" предложила социальные поправки в бюджет

22:30
  • среда
  • 11 ноября 2020

Работа над предложениями шла в течение нескольких месяцев вместе с правительством

Партия "Единая Россия" представила пакет социальных поправок к проекту федерального бюджета на предстоящий трехлетний период перед вторым чтением главного финансового документа страны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В течение нескольких месяцев вместе с правительством шла работа над этими предложениями. Затраты на социальную сферу составят порядка трети всех расходов.

Речь, в частности, о развитии инфраструктуры в городах и сёлах - это строительство новых ДК, физкультурных комплексов, благоустройство, а также программы развития шахтерских городов и поселков. Отдельный блок направлен на субсидии авиаперевозчикам, чтобы снизить цены на билеты по трём направлениям - Дальний Восток, Крым и Калининград. Кроме того, в приоритете - контроль над расходованием бюджетных средств.

"За строительством каждой школы, больницы, детского сада, ФАПа будут закреплены депутаты всех уровней, которые будут осуществлять постоянный мониторинг строительства этих важнейших социальных объектов. Безусловно, мы будем приглашать всех неравнодушных граждан присоединиться к этой работе, но, собственно говоря, так она на местах и строится - существует понятие общественной приемки объекта, когда депутат вместе с общественниками выходит на стройку и принимает участие в приемке объекта", - заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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