Музеи, зоопарки и кинотеатры в Москве будут работать по QR-кодам

Эту нужно для уведомлений о возможном контакте с заболевшим коронавирусом

Учреждениям культуры Москвы – театрам, циркам, музеям, концертным организациям - рекомендуется ввести систему чек-инов. Об этом говорится в тексте приказа столичного департамента культуры.

"Рекомендуется обеспечить прохождение посетителям и работникам <…> с использованием специального электронного сервиса на официальном сайте мэра Москвы или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377", - сказано в документе.

Это необходимо для того, чтобы получать уведомления о возможном контакте с заболевшим коронавирусом.

Кроме того, театры, концертные залы и кинотеатры в Москве обязали продавать не более 25% билетов на одно мероприятие в период с 13 ноября по 15 января.

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