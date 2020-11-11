ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Музеи, зоопарки и кинотеатры в Москве будут работать по QR-кодам

20:57
  • среда
  • 11 ноября 2020

Эту нужно для уведомлений о возможном контакте с заболевшим коронавирусом

Учреждениям культуры Москвы – театрам, циркам, музеям, концертным организациям  -  рекомендуется ввести систему чек-инов. Об этом говорится в тексте приказа столичного департамента культуры.

"Рекомендуется обеспечить прохождение посетителям и работникам <…> с использованием специального электронного сервиса на официальном сайте мэра Москвы или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377", - сказано в документе.

Это необходимо для того, чтобы получать уведомления о возможном контакте с заболевшим коронавирусом.

Кроме того, театры, концертные залы и кинотеатры в Москве обязали продавать не более 25% билетов на одно мероприятие в период с 13 ноября по 15 января. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Зоопарк
Зоопарк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.