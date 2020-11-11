Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 51,7 млн

За минувшую неделю скорость распространения инфекции в мире поставила новый антирекорд

В мире общее число выявленных случаев инфицирования превысило 51,7 миллиона. Наиболее тяжёлая ситуация сохраняется в США, где количество заболевших только за сутки выросло на 136 тысяч человек, передает "ТВ Центр". Всего в стране уже более 10 миллионов носителей вируса. Скончалось от осложнений почти 240 тысяч американцев.

По данным ВОЗ, за минувшую неделю скорость распространения инфекции в мире поставила новый антирекорд.

Стабильно высокие показатели смертности - в Индии, занимающей второе место в мире по числу заболевших. За сутки там умерло более 500 человек. Новых носителей вируса выявляют около 45 тысяч в день.

На третьем месте в мире по общему количеству инфицированных - Бразилия - 5 миллионов 700 тысяч человек. В первой десятке стран также Аргентина и Колумбия.

В Европе мобилизуют все ресурсы для расширения коечного фонда. Франция переводит больницы на экстренный режим работы по всей стране. Рекордные суточные показатели смертности - в Великобритании, Испании, а также в Италии, где уже свыше миллиона инфицированных.

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