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Сергей Светлаков заразился коронавирусом

21:23
  • среда
  • 11 ноября 2020

Юмориста госпитализировали в больницу в Москве

Актер Сергей Светлаков заразился коронавирусом. Из-за ухудшения состояния его госпитализировали в больницу в Москве.

"Сейчас состояние Светлакова неизвестно, однако, по словам источников, компьютерная томография показала у него поражение лёгких", - пишет Telegram-канал Baza.

Светлаков прославился в составе команды КВН "Уральские пельмени". Настоящий успех пришел к нему после начала активной работы на телевидении. Участник комедийных программ и популярных шоу также снимается в кино.

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