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Названы сроки начала тестирования "Спутник V" на беременных и детях

21:48
  • среда
  • 11 ноября 2020

Вакцина не будет продаваться в розницу

Исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях и беременных могут начать в мае-июне 2021 года.
Эффективность вакцины "Спутник V" на испытаниях превысила 90%

Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Сначала вакцину испытают на детях 14-17 лет, потом - 8-13 и младше, передает "Интерфакс".

Вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет продаваться в розницу – она полностью выкуплена государством, добавил Гинцбург.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". В октябре начались клинические испытания вакцины московского Центра имени Чумакова.

Американо-немецкая вакцина от коронавируса Pfizer и BioNTech тоже успешно прошла третью фазу клинических испытаний. Всего в мире, по разным данным, в мире разрабатывается более 200 вакцин от COVID-19.

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