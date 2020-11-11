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Заболевший COVID-19 Светлаков рассказал о своем самочувствии

22:53
  • среда
  • 11 ноября 2020

У актера нашли поражение в легких

Актер, юморист Сергей Светлаков подтвердил, что госпитализирован в больницу с коронавирусом. Ранее об этом сообщили СМИ.

В разговоре с РИА Новости Светлаков рассказал, что у него есть "небольшое поражение в легких", а также температура.

"Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально всё под контролем. Спасибо", - заявил артист.

Ранее в среду Telegram-канал Baza сообщил, что Светлакова госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом.

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