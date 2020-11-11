Заболевший COVID-19 Светлаков рассказал о своем самочувствии

У актера нашли поражение в легких
Актер, юморист Сергей Светлаков подтвердил, что госпитализирован в больницу с коронавирусом. Ранее об этом сообщили СМИ.
В разговоре с РИА Новости Светлаков рассказал, что у него есть "небольшое поражение в легких", а также температура.
"Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально всё под контролем. Спасибо", - заявил артист.
Ранее в среду Telegram-канал Baza сообщил, что Светлакова госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: