Потомок основателя Запорожской Сечи: почему в Киеве рады победе Байдена

Американский политик как-то связан с Украиной?

Вся надежда Украины – на нового президента. Не своего - американского! Ликование в Киеве по поводу избрания Джо Байдена имеет свой резон. Не забываем, что согласно новой идеологической доктрине, вся история человечества пошла от Украины. И какого великого человека ни возьми, стоит покопаться - украинские корни налицо. Думаете, Джо Байден исключение?

Вот вам версия из интернета. Мало кто знает, что Байден на самом деле далекий потомок основателя Запорожской Сечи Вишневецкого-Байды и именно его прапрапрадеду, лондонскому банкиру, передали на хранение золото Полуботка, на которое впоследствии была начата колонизация Америки и за счет которого поднялась Америка.

Пояснение – историю с передачей в Лондон золота гетмана Полуботка – на Украине всерьез обсуждают еще с начала 90-х, как исторический факт. А если Байден прямой потомок основателя Сечи Вишневецкого-Байды… Теперь-то понятно, почему Джо Байдена так тепло принимали на Украине, как родного. Тянет человека на историческую родину.

Теперь новый президент США того и гляди вернет Украине историческое золото. Вашингтон вообще в большом долгу перед Киевом. Популяризаторы украинской истории открывают нам глаза.

Первый Американский президент, которого все видели на однодолларовой банкноте - Джордж Вашингтон. А исследователи прошлого в соцсети на странице "Величайшие творения и люди Украинской нации" делятся биографией одного из отцов-основателей США.

На самом деле, никакой это не Вашингтон, а Георгий Ващенко, родившийся в Запорожье и поехавший в 11 лет обустраивать Америку. Стал президентом, боролся за независимость Украины и присоединение ее к США. И ведь недаром во Львове есть улица Вашингтона и улица Авраама Линкольна.

Хорошо, что у авторов этих историй есть чувство юмора, которое позволяет с иронией относится к новейшей теории "Украина – колыбель цивилизации". Бывает, что в действительности все не так, как на самом деле.

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