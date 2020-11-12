ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Потомок основателя Запорожской Сечи: почему в Киеве рады победе Байдена

08:25
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Американский политик как-то связан с Украиной?

Вся надежда Украины – на нового президента. Не своего - американского! Ликование в Киеве по поводу избрания Джо Байдена имеет свой резон. Не забываем, что согласно новой идеологической доктрине, вся история человечества пошла от Украины. И какого великого человека ни возьми, стоит покопаться - украинские корни налицо. Думаете, Джо Байден исключение?
Раскол растет: сторонники Байдена предложили создать черные списки чиновников

Вот вам версия из интернета. Мало кто знает, что Байден на самом деле далекий потомок основателя Запорожской Сечи Вишневецкого-Байды и именно его прапрапрадеду,  лондонскому банкиру, передали на хранение золото Полуботка, на которое впоследствии была начата колонизация Америки и за счет которого поднялась Америка.

Пояснение – историю с передачей в Лондон золота гетмана Полуботка – на Украине всерьез обсуждают еще с начала 90-х, как исторический факт. А если Байден прямой потомок основателя Сечи Вишневецкого-Байды… Теперь-то понятно, почему Джо Байдена так тепло принимали на Украине, как родного. Тянет человека на историческую родину.

Теперь новый президент США того и гляди вернет Украине историческое золото. Вашингтон вообще в большом долгу перед Киевом. Популяризаторы украинской истории открывают нам глаза.

Первый Американский президент, которого все видели на однодолларовой банкноте - Джордж Вашингтон. А исследователи прошлого в соцсети на странице "Величайшие творения и люди Украинской нации" делятся биографией одного из отцов-основателей США.

На самом деле, никакой это не Вашингтон, а Георгий Ващенко, родившийся в Запорожье и поехавший в 11 лет обустраивать Америку. Стал президентом, боролся за независимость Украины и присоединение ее к США. И ведь недаром во Львове есть улица Вашингтона и улица Авраама Линкольна.

Хорошо, что у авторов этих историй есть чувство юмора, которое позволяет с иронией относится к новейшей теории "Украина – колыбель цивилизации". Бывает, что в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Джозеф Байден
Джозеф Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.