ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Идлибская рана": кто мешает урегулированию в Сирии

08:39
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Не все стороны в этом заинтересованы

Кто кроме России готов восстанавливать инфраструктуру в Сирии? Какие темы обсуждаются на международной конференции в Дамаске? Почему западные державы отказываются от сотрудничества? Удастся ли достичь согласия в вопросах беженцев России, Турции и Ирану?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО.

"Сейчас проходит конференция по беженцам. Впервые в Дамаске за годы этой войны. Я думаю, что в конечном итоге мы выйдем на такую широкую дорогу восстановления. Это длительный процесс. Степень заинтересованности в сирийском урегулировании у всех разная. Надо быть реалистами. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы "идлибская рана" перестала существовать", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сирийские беженцы
Сирийские беженцы
Сирийские беженцы
Сирийские беженцы
Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО
Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.