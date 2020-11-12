"Идлибская рана": кто мешает урегулированию в Сирии

Кто кроме России готов восстанавливать инфраструктуру в Сирии? Какие темы обсуждаются на международной конференции в Дамаске? Почему западные державы отказываются от сотрудничества? Удастся ли достичь согласия в вопросах беженцев России, Турции и Ирану?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО.

"Сейчас проходит конференция по беженцам. Впервые в Дамаске за годы этой войны. Я думаю, что в конечном итоге мы выйдем на такую широкую дорогу восстановления. Это длительный процесс. Степень заинтересованности в сирийском урегулировании у всех разная. Надо быть реалистами. Конечно, мы бы очень хотели, чтобы "идлибская рана" перестала существовать", - сказал он.