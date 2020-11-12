Россиянам могут разрешить водить авто с 17 лет

На этом настаивает МВД

МВД направило в правительство законопроект, разрешающий россиянам управлять автомобилем с 17 лет.

Сейчас граждане России могут сдать экзамен на права в 17 лет, но сесть за руль им разрешено только в 18. В МВД считают, что за год подростки теряют знания и навыки, полученные в автошколе. Ведомство предложило пускать их за руль, но в присутствии "водителя-наставника" с правами категории B. Требования к наставникам назовут позднее, пишет "Коммерсант".

МВД предложило еще несколько важных нововведений. Например, управлять автобусами и грузовиками могут разрешить только водителям с правами категории D, у которых есть как минимум годовой опыт вождения.

Кроме того, МВД хочет ужесточить требования к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство в России, и россиянам, вернувшимся из-за рубежа. Сейчас им разрешено ездить с иностранными правами, чей срок действия зачастую не ограничен. Эти водители не проходят регулярного медосвидетельствования. Согласно законопроекту МВД, иностранные права будут терять свою силу через полгода после того, как их владелец получит вид на жительство в России или российский паспорт.

МВД предложило строже наказывать водителей, которые садятся за руль без прав или в состоянии алкогольного опьянения, а также за отказ от освидетельствования. Сегодня такие нарушители могут вернуть себе водительские права сразу после уплаты штрафа или отбытия ареста. По мнению МВД, допускать их к вождению можно только в течение года после "исполнения наказания" (то есть, например, окончания ареста).

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