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Минобороны развернет госпиталь в Хакасии после обращения жителей к Путину

08:19
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Мобильный госпиталь рассчитан на 100 пациентов с COVID-19

Мобильный госпиталь на 100 коек развернет Минобороны в Хакасии для борьбы с коронавирусом. Его персонал – около 200 военных медиков Центрального военного округа. Решение принял Владимир Путин после того, как к президенту обратились жители республики.
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По данным властей Хакасии, всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 8704 случая заражения COVID-19.

"В связи с обращением жителей Республики Хакасия решением президента Российской Федерации медицинский отряд специального назначения Минобороны России будет направлен в регион для развертывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению республики", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что госпиталь оснащен самыми современными аппаратами для искусственный вентиляции легких, рентгена, УЗИ, анализов крови. В нем будут действовать лаборатория для ПЦР-диагностики, отделения анестезиологии, реанимации и инфекционное.

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