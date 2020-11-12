Маркетолог рассказал, как не дать обмануть себя в сезон распродаж

С виду выгодные предложения могут оказаться уловкой

С ноября начинается уже привычный сезон предновогодних распродаж, однако не все доверяют "супервыгодным" предложениям магазинов. Маркетолог Сергей Сикирин рассказал, можно ли в "черную пятницу" найти настоящие скидки и при этом не потратить деньги впустую.

Несмотря на пандемию коронавируса и связанное с ней падение доходов населения, продажи в сезон распродаж все равно значительно увеличатся, уверен эксперт. Особенно внушительными станут онлайн-продажи – за время изоляции люди привыкли к дистанционному шоппингу. При таком ажиотаже важно уметь отличать действительно выгодные предложения от маркетинговых уловок.

"Относительно реальных скидок, они в онлайне должны быть больше, чем в прошлом году. Но и у нас, и на Западе грешат тем, что делают искусственные скидки", - объяснил Сикирин.

Он рекомендовал начинать отслеживать изменение стоимости интересующего товара за несколько недель до старта распродаж. Как правило, за две недели до знаменательного периода цены искусственно увеличиваются, чтобы затем скидка казалась более внушительной, передает Радио Sputnik.

С опасением стоит относиться и к слишком низкой стоимости товара. "Например, возьмем телевизор. Крупные сети заказывают в Китае у уникального, никому не известного производителя товар за копейки. Но плюс – большая диагональ телевизора. Больше этот товар никто, кроме них, не продает. Человек начинает мониторить, есть телевизор диагональю 100 дюймов. И интересная цена – 30 тысяч рублей. А в другой сети телевизор с такой диагональю будет стоить 50-60 тысяч со скидкой. Покупателя не смущает, что нет аналогичных товаров на рынке, а привлекают низкая цена и большая диагональ. А через год такой телевизор выходит из строя", - привел пример эксперт.

Он добавил, что избежать ловушки помогут еще некоторые правила. Товар лучше стараться оплачивать по факту получения, а не заранее. При этом стоит убедиться в наличии всех чеков, гарантий и других необходимых документов. Не надо переводить деньги онлайн с карты на карту или переходить для оплаты по непонятным ссылкам. Можно также проверить юридический и фактический адрес. Покупателя должно насторожить, если указаны только улица и строение, без номера офиса, предупредил маркетолог.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"