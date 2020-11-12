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Россия перебросила в Нагорный Карабах боевые вертолеты

08:39
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Они будут задействованы в миротворческой миссии

Российские миротворцы в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями приступили к выполнению своей миссии в Нагорном Карабахе. Наши военнослужащие занимают позиции вдоль линии соприкосновения, где на протяжении полутора месяцев шли ожесточенные бои.

Уже установлены каналы связи с Баку и Ереваном. Всего в зоне миротворческой операции обеспечивать соблюдение режима прекращения огня будут почти две тысячи человек.  Как рассказали в российским Минобороны, вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будут выставлены 16 наблюдательных постов.

Кроме того, в миротворческой миссии будут задействованы вертолеты ВКС России. В Ереван уже доставлено восемь Ми-8 и Ми-24. Они будут заниматься мониторингом и доставкой военнослужащих в труднодоступные районы. Об этом сообщает "Интерфакс".

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