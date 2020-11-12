ВОЗ: вокруг вакцин от COVID-19 много дезинформации

Массовая вакцинация позволит быстрее справиться с пандемией

Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что люди, которые выступают категорически против вакцинации, могут поменять свое мнение. Для этого вакцина должна доказать свою безопасность и эффективность.

"Для тех, кто уже отказался от вакцин в целом, принятие или отказ от вакцины COVID-19 может зависеть от характера самого препарата и его предполагаемой безопасности. Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия", - отметили в ВОЗ.

При этом эксперты признают, что многих людей беспокоит скорость процесса создания вакцин, что вызывает вопросы о безопасности прививок от COVID-19. Не последнюю роль здесь играет и дезинформация о лекарственных препаратах.

В ВОЗ добавили, что уже сейчас можно встретить негативные отзывы об еще не выпущенных вакцинах, что в дальнейшем может повлиять на принятие и использование этих препаратов. Тем не менее, в организации вполне уверены, что, как только ученые приблизятся к появлению безопасных и эффективных вакцин от COVID-19, можно будет рассчитывать на большой позитивный настрой в отношении вакцинации, особенно с учетом защиты и возможности вернуться к нормальной жизни, которую она может дать, передает РИА Новости.

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