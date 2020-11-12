ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ: вокруг вакцин от COVID-19 много дезинформации

09:25
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Массовая вакцинация позволит быстрее справиться с пандемией

Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что люди, которые выступают категорически против вакцинации, могут поменять свое мнение. Для этого вакцина должна доказать свою безопасность и эффективность.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 52 миллиона
Названы сроки начала тестирования "Спутник V" на беременных и детях

"Для тех, кто уже отказался от вакцин в целом, принятие или отказ от вакцины COVID-19 может зависеть от характера самого препарата и его предполагаемой безопасности. Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия", - отметили в ВОЗ.

При этом эксперты признают, что многих людей беспокоит скорость процесса создания вакцин, что вызывает вопросы о безопасности прививок от COVID-19. Не последнюю роль здесь играет и дезинформация о лекарственных препаратах.

В ВОЗ добавили, что уже сейчас можно встретить негативные отзывы об еще не выпущенных вакцинах, что в дальнейшем может повлиять на принятие и использование этих препаратов. Тем не менее, в организации вполне уверены, что, как только ученые приблизятся к появлению безопасных и эффективных вакцин от COVID-19, можно будет рассчитывать на большой позитивный настрой в отношении вакцинации, особенно с учетом защиты и возможности вернуться к нормальной жизни, которую она может дать, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.