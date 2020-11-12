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27% российских мужчин готовы уйти в декрет вместо жены

08:56
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Но делают так единицы

27% мужчин заявили о своей готовности уйти в декретный отпуск вместо жены. 12% участников опроса допустили такую возможность. 
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Как пишет RT со ссылкой на Superjob, 35% респондентов наотрез отказались уходить в декрет. 26% высказались менее однозначно: они вряд ли будут сидеть с ребенком вместо своей второй половинки. 

В опросе участвовала тысяча россиян.

Ранее в России предложили уравнять отцов в правах с матерями, чтобы во время декретного отпуска они тоже могли получить профессиональное образование или пройти курсы повышения квалификации. 

Директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, эксперт по рынку труда Любовь Храпылина рассказала, что не более 2% российских мужчин берут декретный отпуск. 

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