Президент Молдавии лично готов привиться российской вакциной от COVID-19

Таким образом он хочет доказать безопасность препарата

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется получить от России порядка 100-150 тысяч доз вакцины от коронавируса до конца этого месяца. По его словам, он лично готов привиться российским препаратом в числе первых, передает телеканал REN Moldova.

"Мы договаривались с Россией о получении вакцины во второй половине ноября. Первыми будут прививаться те, кто работает на первой линии, но и я готов привиться в числе первых, чтобы люди не боялись, мы надеемся получить 100-150 тысяч доз вакцин", - сказал Додон.

На сегодняшний день в Молдавии зафиксировано 83 592 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1930 пациентов скончались.

В России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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