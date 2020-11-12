ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На форуме "Сильные идеи для нового времени" расскажут о потенциале креативных индустрий Москвы

09:12
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Ежегодный оборот креативной экономики Москвы оценивается в 3 триллиона

Поддержка креативных индустрий станет одним из направлений, о котором представители правительства Москвы расскажут на форуме "Сильные идеи для нового времени". Он проходит с 11 по 13 ноября и посвящен лучшим практикам в сфере экономики и новых технологий, образования и социального развития, представителей НКО и органов власти.

"Ежегодный оборот креативной экономики Москвы оценивается в 3 трлн руб. В этом сегменте работают 113 тысяч московских компаний и около 500 тысяч человек. Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте уже превышает 6%. У них большой потенциал роста, поэтому важно поддерживать их развитие. На форуме мы обязательно поделимся с коллегами своими наработками", - заявила Сергунина.

Так, в четверг на форуме выступит руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Посетители форума
Посетители форума
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.