На форуме "Сильные идеи для нового времени" расскажут о потенциале креативных индустрий Москвы

Ежегодный оборот креативной экономики Москвы оценивается в 3 триллиона

Поддержка креативных индустрий станет одним из направлений, о котором представители правительства Москвы расскажут на форуме "Сильные идеи для нового времени". Он проходит с 11 по 13 ноября и посвящен лучшим практикам в сфере экономики и новых технологий, образования и социального развития, представителей НКО и органов власти.

"Ежегодный оборот креативной экономики Москвы оценивается в 3 трлн руб. В этом сегменте работают 113 тысяч московских компаний и около 500 тысяч человек. Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте уже превышает 6%. У них большой потенциал роста, поэтому важно поддерживать их развитие. На форуме мы обязательно поделимся с коллегами своими наработками", - заявила Сергунина.

Так, в четверг на форуме выступит руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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