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Москвичей предупредили о высоком давлении

09:33
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Осадков в столице не ожидается

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении. 12 ноября оно в столичном регионе составит 758 миллиметров ртутного столба - это существенно выше нормы.
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Осадков в Москве не ожидается, хотя погода будет облачной, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в Москве облачная с прояснениями погода, без осадков. Днем плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4", - рассказал метеоролог агентству РИА Новости.

Ветер в четверг будет дуть с запада. Скорость  - 2-7 метров в секунду.

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