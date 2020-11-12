Москвичей предупредили о высоком давлении

Осадков в столице не ожидается

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении. 12 ноября оно в столичном регионе составит 758 миллиметров ртутного столба - это существенно выше нормы.

Осадков в Москве не ожидается, хотя погода будет облачной, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в Москве облачная с прояснениями погода, без осадков. Днем плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4", - рассказал метеоролог агентству РИА Новости.

Ветер в четверг будет дуть с запада. Скорость - 2-7 метров в секунду.

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