В России могут провести внеочередную индексацию маткапитала

Таким образом хотят стимулировать рождаемость

Депутат Госдумы Евгений Федоров высказался за внеочередную индексацию материнского капитала на 20%. Сделать это он предложил 1 июля 2021 года.

Парламентарий попросил главу Минтруда оценить возможность такой индексации. Он отметил, что с января по июль в России родилось почти на 50 тысяч детей меньше, чем в прошлом году. Индексация маткапитала могла бы стимулировать рождаемость, уверен Евгений Федоров.

"Прошу изложить Ваше мнение по указанному предложению, исходя из возможностей бюджета Российской Федерации", - написал он главе Минтруда, передает RT.

В сентябре президент Владимир Путин пообещал ежегодную индексацию маткапитала. Он напомнил, что в этом году размер материнского капитала увеличили до 616,617 рублей. Право на получение 466 тысяч рублей семья получает уже при рождении первого ребенка. В 2021 году сумма маткапитала увеличится до 639,632 рубля, а выплата при рождении первенца составит почти 484 тысячи рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"