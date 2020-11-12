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В России могут провести внеочередную индексацию маткапитала

09:42
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Таким образом хотят стимулировать рождаемость

Депутат Госдумы Евгений Федоров высказался за внеочередную индексацию материнского капитала на 20%. Сделать это он предложил 1 июля 2021 года. 
Маткапитал разрешат направить на сельскую ипотеку

Парламентарий попросил главу Минтруда оценить возможность такой индексации. Он отметил, что с января по июль в России родилось почти на 50 тысяч детей меньше, чем в прошлом году. Индексация маткапитала могла бы стимулировать рождаемость, уверен Евгений Федоров. 

"Прошу изложить Ваше мнение по указанному предложению, исходя из возможностей бюджета Российской Федерации", - написал он главе Минтруда, передает RT

В сентябре президент Владимир Путин пообещал ежегодную индексацию маткапитала. Он напомнил, что в этом году размер материнского капитала увеличили до 616,617 рублей. Право на получение 466 тысяч рублей семья получает уже при рождении первого ребенка. В 2021 году сумма маткапитала увеличится до 639,632 рубля, а выплата при рождении первенца составит почти 484 тысячи рублей.

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