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Врачи в Москве вылечили за сутки 3 959 пациентов с COVID-19

09:27
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Общее число выздоровевших превысило 354 тысячи

Врачи в Москве выписали из больниц еще 3 959 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, общее число выздоровевших после COVID-19 в столице превысило 354 тысячи.
Ракова заявила о снижении доли пожилых людей среди больных COVID-19

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 959 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705", - заявила Ракова.

Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Это возможно, если переболевшему коронавирусом от 18 до 55 лет, у него нет хронических заболеваний и отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ракова напомнила, что отсутствие заболевания подтверждается специальными исследованиями, которые проводят врачи перед выпиской. Пациенты, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением, получают т соответствующие рекомендации.

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