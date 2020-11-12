Переброску российских вертолетов в Карабах сняли на видео

Они будут задействованы в миротворческой миссии

Российские боевые вертолёты в четверг прибыли на пункты базирования в Нагорном Карабахе. Они примут участие в миротворческой миссии наших военных на территории непризнанной республики. Вдоль линии соприкосновения между азербайджанскими и армянскими силами уже установлены первые наблюдательные посты. А над территорией Карабаха объявлена бесполётная зона.

Нагорный Карабах встречает российских миротворцев ненастной погодой. Но дождь, горные перевалы и плохая видимость не помешали выполнить задачу. Передовая группа достигла поселка Горис.

Сегодня миротворцы начнут выставлять посты. Всего вдоль линии соприкосновения между азербайджанскими и армянскими силами и в Лачинском коридоре их будет 16. Подразделениям военной полиции уже определили маршруты патрулирования. На первом этапе их как минимум два. Но в дальнейшем протяженность и география зоны ответственности полицейских будет увеличена. Батальоны мотострелков 15-ой отдельной бригады сегодня начнут расквартировываться в Степанакерте.

"Миротворческий контингент оснащен самым современным вооружением, военной и специальной техникой для обеспечения выполнения миротворческих задач предусматривается также использовать армейскую авиацию и комплексы с беспилотными летальными аппаратами", - сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

Несколько вертолетов уже доставлены в Ереван спецбортами военно-транспортной авиации России. На аэродроме Эрибуни идет выгрузка. Машины еще со снятыми винтами аккуратно спускают по аппарелям.

Первый - штурмовой вертолет Ми-24. В народе за характерную форму его прозвали "Крокодил". Это боевая машина огневого прикрытия пехоты. В составе звена такие вертолеты сопровождают российские военные колонны в Сирии, наблюдают за обстановкой вдоль дорог. И такая же задача поставлена экипажам в Карабахе. Всего в миротворческой миссии будут участвовать 8 "вертушек" разных классов и назначения.

Ми-8 - самый надежный вертолет в парке российских машин. Их планируют использовать для переброски топлива, продуктов и имущества к постам миротворцев в отдаленные районы.

Другая задача пилотов - наблюдение за режимом перемирия. В случаях нарушений о таких фактах будут сообщать в совместный центр по контролю за прекращением огня. Меморандум о создании этой структуры подписали министры обороны России и Турции.

Мониторинговый центр решено открыть на территории Азербайджана. Он должен рассматривать любые жалобы, связанные с нарушением трехсторонних договоренностей. А не только возможные вооруженные инциденты. Но что важно: работа и полномочия турецкой стороны не выйдут за двери офиса. Вся миротворческая деятельность в Нагорном Карабахе, равно как и присутствие в этом регионе военных - прерогатива России.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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