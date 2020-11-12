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В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента

11:40
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Накануне оппозиция устроила акцию протеста у стен правительства и парламента

Ночь в охваченном протестами Ереване прошла относительно спокойно. Полиция не покидала центр армянской столицы на случай единичных провокаций, но применять силу не пришлось, передает "ТВ Центр".
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Акции гремели весь минувший день - тысячи человек требовали отставки премьера Пашиняна, который, по их мнению, предал страну, подписав мирное соглашение по Карабаху.

Оппозиция призывы недовольных попыталась вынести на уровень парламентских дискуссий, но экстренное заседание не состоялось из-за отсутствия кворума - обсуждение бойкотировала правящая партия. Параллельно с этим полиция проводила задержания на улицах. За организацию незаконного собрания арестован бывший вице-спикер парламента, на него завели уголовное дело.

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