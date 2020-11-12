На передовой: как работают врачи в "красной зоне" Мариинской больницы

В отделении реанимации нет свободных мест

Правительство поручило главам регионов до понедельника создать резервные койки для пациентов с COVID-19 и обеспечить лекарствами амбулаторных больных. А Роспотребнадзор должен еженедельно докладывать о мерах, принимаемых в каждом субъекте. Чтобы остановить распространение инфекции, вузы Москвы и Питера переходят на дистанционное обучение с пятницы и до 6 февраля. А столичным учреждениям культуры рекомендовано ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей. Строго контролируется и соблюдение перчаточно-масочного режима. Нарушителей штрафуют. И пока некоторые игнорируют правила безопасности, врачи сражаются за жизни пациентов.

Под плотный защитный комбинезон - только хлопчатобумажная пижама, проверено: в обычной одежде можно перегреться вплоть до теплового удара. За месяцы работы в условиях пандемии медики усвоили: чем комфортнее врачу, тем дольше он в строю.

Ноги обмотать скотчем — чтобы огромные бахилы не мешали ходить. Пластиковый щиток опустить пониже, чтобы не запотевал. Телефон — в обычный водонепроницаемый чехол. Так он всегда под рукой, и легко обрабатывается после смены. По цвету чехла легко узнать друг друга издалека.

В одноразовых белых костюмах все работники больницы кажутся одинаковыми. Чтобы не тратить время на узнавание, в том числе и для удобства пациентов, чтобы не перекалывать бейджи каждый день, здесь делают просто. Имя и фамилию пишут на спине маркером. Все, теперь можно идти работать в "красную зону".

В больничных коридорах пусто, в приемном покое — ни души, всех пациентов с коронавирусной инфекцией прямо из карет "скорой помощи" доставляют в отделения на лифтах. Палаты покидать запрещено до конца лечения. Врачи говорят: сейчас привозят в основном "тяжелых".

"В апреле месяце люди в какой-то степени и просто боялись оставаться дома. Сейчас амбулаторный этап лечения налажен. Поэтому в стационары сегодня поступают пациенты, которые находятся в среднем и тяжелым состоянии", - рассказал заместитель главного врача по реанимации и анестезиологии ГБУЗ "Мариинская больница" Сергей Кондаков.

В отделении реанимации нет свободных мест. Так во всем Петербурге. Это объясняет, почему за пределами больницы вводят жесткие меры. Врачи помогут, но не всем сразу. Не только человеческие, но и технические возможности небезграничны. Дважды в сутки заполняются резервуары с кислородом. Он расходуется в невообразимых количествах - за всю 200-летнюю историю Мариинской больницы, одной из самых крупных в Петербурге, такого не было никогда!

Завотделением реанимации Павел Ермаков, можно сказать, живет в "красной зоне" — он лично ведет самых тяжелых пациентов. Кроме этого, нужно постоянно следить, чтобы люди лежали на животе или на спине - так лучше происходит насыщение крови кислородом.

После тяжелейшей смены - 8, 12, иногда 14 часов - обратный путь. Дезинфицирующий тоннель, утилизация комбинезонов, обеззараживание телефонов, душ. Чтобы выйти на обед, переодеваться нужно дважды, потому что столовая — в зеленой зоне. Врачи говорят: иногда пациенты ругаются. Если задержался на обходе или вовремя не готова выписка. К недовольным медики относятся философски. Ругаются — значит есть силы. Но больше все-таки тех, кто понимает, что отметили здесь второй день рождения. Татьяна Залетная 10 дней пыталась вылечиться дома. Когда приехала неотложка, уровень кислорода в крови был критически низким:

"Большое спасибо врачам, все было очень чисто, очень внимательно. Я бы очень рекомендовала вовремя обращаться к врачам, а не терпеть, как я, 10 дней. Болезнь очень коварная", - рассказала она.

Врачи тоже призывают не заниматься самолечением, а еще - носить маски, соблюдать дистанцию, реже появляться в общественных местах. Чем больше людей будут придерживаться этих простых правил, тем меньшему количеству родных и знакомых потребуется стационарная медицинская помощь.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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