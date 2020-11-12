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Марш националистов в Варшаве закончился погромами

11:53
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Радикально настроенная молодёжь вела себя агрессивно

Уличными погромами отметили в польской столице годовщину восстановления независимости. Несмотря на запрет массовых собраний, националисты прошли многотысячным маршем по центру Варшавы. Однако вскоре шествие переросло в беспорядки, передает "ТВ Центр".

Радикально настроенная молодёжь начала перекрывать улицы, громить витрины, забрасывать горящими файерами сотрудников полиции. А также попытались поджечь один из жилых домов. Стражи порядка ответили предельно жёстко: применением перцового газа и даже огнестрельного оружия. В столкновениях с погромщиками несколько сотрудников получили ранения. Задержаны более 300 человек.

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Марш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве
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