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Стартовал вебинар по вопросам финансовой грамотности

12:03
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Специалисты расскажут об оптимизации денежных потоков

Что такое кредитный рейтинг и как управлять сбережениями в эпоху кризиса? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать на вебинаре для предпринимателей "Мой бизнес". Он стартовал в четверг онлайн и посвящён вопросам финансовой грамотности, передает "ТВ Центр".

Спикеры подготовили подробные доклады по пяти различным темам. Они касаются оптимизации денежных потоков, защиты активов, правил финансового планирования. Рассказывают также о тенденциях в сфере бизнес-образования и способах приобретения важных навыков.

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