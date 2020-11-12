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Виторган списал проблемы в карьере на свадьбу с Собчак

09:49
  • четверг
  • 12 ноября 2020

После бракосочетания актеру перестали предлагать роли

Актер и режиссер Максим Виторган заявил, что после свадьбы с Ксенией Собчак он на протяжении целого года не мог сниматься в кино. По словам артиста, это были меры предосторожности со стороны киноделов.

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Виторган напомнил, что на момент свадьбы "все видели Ксению в опале", и это отразилось на нем тоже. Актер подчеркнул, хоть и не подвергался жесткой цензуре, но карьеру пришлось временно приостановить.

"Неизвестно было, чем все закончится. Когда я на ней женился, то перестал сниматься вообще. Около года. В том числе потому, что люди думали: "Ее убрали из телевидения. Ну фиг знает, как там пойдет дальше. Мы снимем с ним кино, а потом надо будет его убрать", - рассказал Виторган.

Ксения Собчак и Максим Виторган поженились в 2013 году. Через три года у них родился сын Платон. В 2019 году Собчак и Виторган развелись.

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