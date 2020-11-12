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В ВОЗ перечислили отличия коронавируса от гриппа

10:17
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Болезни можно легко перепутать

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, как отличить коронавирусную инфекцию от сезонного гриппа. Хотя симптомы заболеваний и очень похожи, COVID-19 обладает некоторыми отличительными особенностями.

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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 52 миллиона

При коронавирусе, как и при гриппе, у пациента появляется кашель, боль в горле, насморк, лихорадка и усталость. Однако коронавирусная инфекция во многих случаях приносит с собой еще и одышку, высокую температуру, которую сложно сбить, и потерю чувства вкуса и обоняния. Также тяжелая форма COVID-19 вызывает отсутствие аппетита, спутанность сознания и постоянную боль или давление в груди, передает РИА Новости.

В ВОЗ посоветовали не медлить и в случае появления тяжелых симптомов коронавируса обратиться за помощью к врачу. При этом людям из группы риска, среди которых пожилые, беременные, дети до 5 лет и лица с хроническими болезнями, врачебная помощь понадобится даже при легких симптомах заболевания, подчеркнули в организации.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 52 миллионов человек, 1,28 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,84 миллиона заболевших, более 31 тысячи пациентов скончались.

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