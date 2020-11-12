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В офисе президента Украины рассказали, как лечат Зеленского от коронавируса

10:04
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Украинский лидер работает по стандартному графику

Владимиру Зеленскому оборудовали спецкабинет в Клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами, где президент Украины проходит лечение от коронавируса. У руководителя офиса президента Андрея Ермака, которого также лечат от COVID-19, специального кабинета нет – обычная изолированная палата.
Президент Украины Зеленский заразился коронавирусом

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сообщил советник Ермака Михаил Подоляк.

Подоляк рассказал изданию "Украинская правда", что Зеленский с Ермаком работают по стандартному графику. Единственное ограничение - это изоляция, рядом нет помощников.

Президент Украины сообщил о том, что заболел коронавирусом, 9 ноября. Зеленский сообщил украинцам, что чувствует себя хорошо и пообещал победить болезнь.

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