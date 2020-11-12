В России коронавирусом заболели еще 21608 человек

Выздоровели 18811 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 21608 случаев коронавируса. Это на 1757 случаев больше, чем днем ранее (19851).

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 5997 случаев. Это на 1520 случаев больше, чем накануне (4477). В Подмосковье заболели еще 729 человек.

Вылечились от коронавируса 18811 пациентов, в том числе в Москве – 3959. Скончались 439 заразившихся, из них 71 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1858568 случаев заражения коронавирусом. Скончались 32032 человека. Выздоровели 1388168 пациентов.

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