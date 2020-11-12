Юлия Волкова из "Тату" узнала результат теста на коронавирус

Певица чувствует себя хорошо

Катерина Дорош, концертный директор Юлии Волковой, сообщила, что тест певицы на коронавирус дал отрицательный результат.

"Тест отрицательный. Она чувствует себя хорошо, находится дома. Все, что пишут, неправда" - сказала Дорош "Вечерней Москве".

Ранее появилась информация о том, что 35-летняя экс-солистка группы "Тату" подхватила коронавирусную инфекцию. Как написал Telegram-канал Mash, Юлия Волкова лечится дома под присмотром врачей.

В августе певица впервые рассказала о том, как стала жертвой домашнего насилия. В 2019 году ее избил возлюбленный, с которым она жила в Турции. После избиения звезда перенесла несколько операций.

В октябре стало известно, что "татушка" возвращается на сцену. Она будет участвовать в новом телепроекте.

Напомним, что группа "Тату" существовала с 1999 по 2011 год.

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