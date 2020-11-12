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Юлия Волкова из "Тату" узнала результат теста на коронавирус

10:18
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Певица чувствует себя хорошо

Катерина Дорош, концертный директор Юлии Волковой, сообщила, что тест певицы на коронавирус дал отрицательный результат. 
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"Тест отрицательный. Она чувствует себя хорошо, находится дома. Все, что пишут, неправда" - сказала Дорош "Вечерней Москве"

Ранее появилась информация о том, что 35-летняя экс-солистка группы "Тату" подхватила коронавирусную инфекцию. Как написал Telegram-канал Mash, Юлия Волкова лечится дома под присмотром врачей. 

В августе певица впервые рассказала о том, как стала жертвой домашнего насилия. В 2019 году ее избил возлюбленный, с которым она жила в Турции. После избиения звезда перенесла несколько операций. 

В октябре стало известно, что "татушка" возвращается на сцену. Она будет участвовать в новом телепроекте. 

Напомним, что группа "Тату" существовала с 1999 по 2011 год.

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