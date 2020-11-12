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Собянин рассказал о запуске обновленной версии "Электронного дома"

10:15
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Сервис начал работать с 12 ноября

Сергей Собянин рассказал о запуске обновленной платформы "Электронный дом" и о ее новом расширенном функционале. Она начала работать с 12 ноября.

"Начиная с сегодняшнего дня, собственники квартир, чьи дома включены в план проведения капитального ремонта на 2022 год, могут провести общее собрание в электронном виде, используя платформу "Электронный дом", - написал мэр на своем персональном сайте.

Уже в следующем году проведение онлайн-собраний собственников будет доступно всем жителям города. Кроме того, меняются правила проведения электронных собраний: раньше длительность голосования составляла пять дней, теперь жители сами могут определить комфортный для принятия решения срок, вплоть до 60 дней.

Пилотный проект "Электронный дом" был запущен в 2018 году. Жители получили возможность голосовать по вопросам дома онлайн. Собянин отметил, что сервис оказался востребован. За два года к проекту присоединились жители примерно 10% многоквартирных домов.

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