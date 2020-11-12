"Миллионы запылились": Брухунова ответила на слухи о своих заработках

Людям интересно знать, сколько она зарабатывает на рекламе

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отшутилась в ответ на вопросы подписчиков о своем доходе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что девушка якобы неплохо зарабатывает на рекламе в Сети.

Согласно слухам, за одну рекламную публикацию Брухунова получает около 100 тысяч рублей, при этом подобные посты появляются в ее Instagram-аккаунте с завидной регулярностью.

Поклонники девушки отреагировали на эту информацию и попросили рассказать правду о доходах. В ответ на это супруга юмориста лишь отшутилась.

"Хочу попросить рассказать мне, куда переводят деньги. Я хоть сниму! Там поди уже миллионы запылились", - заявила Брухунова.

Ирония показалась подписчикам неубедительной – многие решили, что девушка попросту не желает раскрывать правду о своем заработке.

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