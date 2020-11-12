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ВКС России установили контроль над бесполетной зоной в Армении и Карабахе

10:45
  • четверг
  • 12 ноября 2020

В МО Армении опровергли слухи о турецком беспилотнике над Ереваном

ВКС России и армянская ПВО установили контроль над воздушным пространством Армении и Нагорного Карабаха, пространство объявлено бесполетной зоной. Как заявили в Минобороны Армении, исключение сделано для полетов военной авиации, гражданским самолетам требуется специальное разрешение.
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В Ереване также прокомментировали слухи о появлении турецкого беспилотника над столицей Армении.

"Слухи о появлении турецкого беспилотника "Байрактар" в воздушном пространстве Еревана являются ложными. Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полетов зоны", - написала в Facebook пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян.

Как сообщалось, в миротворческой миссии задействованы вертолеты ВКС России - Ми-8 и Ми-24. В Ереван уже доставлено восемь машин, которые займутся мониторингом и доставкой военнослужащих в труднодоступные районы. Командующий российским миротворческим корпусом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов обсудил детали миссии с армянскими военачальниками, передает "Интерфакс".

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