Шепелев показал трогательное фото со своей возлюбленной

Он выразил ей свою благодарность

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который тщательно оберегает личную жизнь, никогда не публиковал фото и видео со своей возлюбленной - дизайнером Екатериной Тулуповой. 12 ноября он впервые выложил в Instagram снимок с избранницей.

На опубликованном фото Шепелев и Тулупова прижались друг к другу. Еще секунда - и они поцелуются. Оба счастливо улыбаются.

"Спасибо за твою смелость. Спасибо за красоту. Спасибо за смех!" - написал Дмитрий Шепелев.

По какому случаю он сделал этот пост, шоумен не уточнил. Но повод наверняка веский. Ведь Шепелев крайне неохотно говорит о личной жизни и не делится снимками сына и любимой женщины. Он признавался, что стал таким скрытным после романа с Жанной Фриске, когда фанаты и журналисты пытались чуть ли не залезть к нему в постель. "Я очень сильно обжегся на этом", - говорил телеведущий.

Напомним, что Шепелев воспитывает сына Платона от Жанны Фриске. У Тулуповой есть дочка от предыдущих отношений. Сейчас Шепелев и Тулупова подыскивают себе новое жилье.

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