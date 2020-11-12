Врач предупредил об опасности ношения шарфа вместо маски

Зимний аксессуар не спасет от заражения, но усугубит ситуацию

С приходом холодов наступает время теплых уютных шарфов, которые на фоне пандемии коронавируса многие используют не по назначению и пытаются защититься ими от вирусов вместо маски. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, почему так делать нельзя.

"Несмотря на то что в холодное время года врачи рекомендуют обязательно в своем гардеробе использовать шарф или платок, эти предметы одежды не могут послужить заменой медицинской маски. Шарф поможет сохранить шею в тепле, даже если на вас надета легкая куртка или пальто, но не сможет защитить от вирусов гриппа или ковида", - предупредил врач.

Теплый аксессуар не только не способен задерживать вирусы, но при длительном ношении сам становится рассадником инфекций. Это же относится к балаклавам и банданам, передает "Вечерняя Москва".

Тяжельников рекомендовал в общественных местах носить медицинские маски и менять их каждые два часа. Однако лучшей защитой от болезней является вакцинация, подчеркнул специалист.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 52 миллионов человек, 1,28 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,84 миллиона заболевших, более 31 тысячи пациентов скончались.

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